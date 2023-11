Kishida a Xi, preoccupati da attività militari della Cina

PECHINO, 17 NOV - Il premier nipponico Fumio Kishida ha detto di aver espresso al presidente Xi Jinping le sue "serie preoccupazioni per la crescente attività militare della Cina vicino al Giappone, inclusa la sua collaborazione con la Russia". Nel corso del bilaterale avuto giovedì a San Francisco, il primo in un anno, Kishida ha "sottolineato nuovamente l'estrema importanza della pace e della stabilità dello Stretto di Taiwan per la comunità internazionale, compreso il Giappone", nel resoconto dei network nipponici sui colloqui tra i due leader avuti a margine del vertice Apec. (ANSA).