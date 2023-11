Le barriere coralline del Kenya rischiano di scomparire

NAIROBI, 17 NOV - Le barriere coralline della costa keniota stanno morendo, ed anche velocemente. Il grido d'allarme arriva dal direttore del gruppo internazionale di esperti di barriere coralline del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), David Obura. "Se le barriere coralline continuano a deteriorarsi e a morire, i pescatori non saranno in grado di pescare in abbondanza. Tale deterioramento potrebbe portare anche all'erosione del mare, che colpirà le case e le città che vi si affacciano" ha dichiarato Obura, come riporta il sito Citizen Digital. Il gruppo di rappresentanti dei vari governi sui cambiamenti climatici dell'Unep ha affermato che il 90% delle barriere di tutto il mondo potrebbero scomparire nei prossimi cinquant'anni. "Se le temperature aumentano di un grado e mezzo, potremmo perdere un quarto dei coralli del mondo, e se la temperatura aumenta di due gradi, il 99% dei coralli morirà", ha spiegato Obura. (ANSA).