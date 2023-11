007 Gb, in Ucraina fronte statico, pesanti perdite russe

ROMA, 18 NOV - In Ucraina nell'ultima settimana di guerra il fronte resta statico, senza sostanziali variazioni, con i russi che conducono offensive in direzione di Avdiivka, nel Donetsk, dove subiscono "gravi perdite", e di Kupiansk, nel Lugansk, e gli ucraini che hanno stabilito una testa di ponte sulla riva est del fiume Dnipro che i russi non riescono a scalzare. Nessuna delle parti è riuscita a fare progressi sostanziali su questi punti di attrito: lo scrive nel suo bollettino quotidiano il Ministero della Difesa britannico, che cita fonti d'intelligence militare. Con l'arrivo del freddo invernale in Ucraina orientale, i servizi britannici prevedono che nel prossimo futuro non sono prevedibili cambiamenti sostanziali e rimarcano anche come i droni-spia per entrambe le parti svolgano sempre un ruolo essenziale nel prevenire attacchi nemici. (ANSA).