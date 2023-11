Biden, 'con il cessate il fuoco Hamas si riorganizza'

NEW YORK, 18 NOV - "Fino a quando Hamas si aggrappa alla sua ideologia di distruzione, un cessate il fuoco non è pace. Per i componenti di Hamas ogni cessate il fuoco" serve "per ricostituire le scorte di razzi, riposizionare i combattenti e iniziare nuovamente a uccidere i civili". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un editoriale sul Washington Post, sottolineando che la "strategia di Hamas è nascondersi fra i civili palestinesi, usare i bambini e gli innocenti come scudi umani, posizionare i tunnel sotto gli ospedali, le scuole, le moschee e gli edifici residenziali". (ANSA).