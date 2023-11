Record all'asta a Londra per una bottiglia di whisky

LONDRA, 18 NOV - Una bottiglia di The Macallan 1926, descritto dalla casa d'aste Sotheby's come il "whisky più prezioso al mondo", è stata battuta oggi per la cifra record di 2,1 milioni di sterline. Si prevedeva che la bottiglia rara avrebbe raccolto tra £ 750.000 e £ 1,2 milioni, ma ha superato le stime di £ 2.187.500 (2,5 milioni di euro). La vendita ha stabilito un "nuovo record per qualsiasi bottiglia di liquore o vino venduta all'asta", ha detto Sotheby's. Una delle bottiglie Macallan del 1926 aveva stabilito il record precedente come bottiglia più costosa mai venduta nel 2019, quando era stata aggiudicata per 1,5 milioni di sterline presso la stessa casa d'aste londinese. Il responsabile del whisky di Sotheby's, Jonny Fowle, ha raccontato prima della vendita che gli era stato permesso di assaggiare il pregiato whisky. "Ho assaggiato una piccola goccia. È molto ricco, contiene molta frutta secca come ci si aspetterebbe, molte spezie, molto legno", ha detto. (ANSA).