Gli houthi dirottano mercantile legato a uomo d'affari Israele

ROMA, 19 NOV - i ribelli yemeniti houthi hanno attaccato nel Mar Rosso una nave mercantile legata ad un uomo d'affari israeliano e ne hanno preso il controllo. Lo riportano al Jazeera e il quotidiano saudita Al-Hadth, in base al quale i ribelli che operano per conto dell'Iran, hanno dirottato la nave da trasporto Galaxy Leader, con a bordo 22 membri dell'equipaggio. Sembra che a bordo non ci siano israeliani. Stamattina gli stessi houthi avevano minacciato di attaccare le navi israeliane in mare. ''Un evento molto grave, a livello mondiale'': questo il commento del portavoce militare israeliano in seguito al dirottamento da parte degli Houthi di un mercantile nel sud del mar Rosso, vicino allo Yemen. ''Si tratta - ha precisato - di una nave partita dalla Turchia e diretta verso l'India con un equipaggio internazionale, senza israeliani''. ''Non si tratta di una nave israeliana'' ha affermato il portavoce. (ANSA).