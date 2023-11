Indonesia: nuovo arrivo massiccio di rifugiati Rohingya via mare

BIREUEN, 19 NOV - Tre barche che trasportavano più di 500 rifugiati Rohingya sono arrivate oggi sulla costa indonesiana. Lo ha annunciato l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), portando il numero di rifugiati a più di 800 in meno di una settimana nella provincia settentrionale di Aceh. Una prima imbarcazione, respinta giovedì scorso dai residenti della regione, con 256 persone a bordo, tra cui 110 donne e 60 bambini, è arrivata nel distretto di Bireuen, nella provincia di Aceh. Migliaia di Rohingya ogni anno rischiano la vita in lunghi e costosi viaggi in mare, spesso a bordo di imbarcazioni fatiscenti, per cercare di raggiungere la Malesia o l'Indonesia. In totale, più di 800 rifugiati sono arrivati ;;in questa regione di Aceh in meno di una settimana, con un bilancio iniziale di 196 persone martedì e un altro di 147 il giorno successivo, secondo i funzionari locali. I rifugiati, la maggior parte dei quali in buona salute, sono stati portati in un centro di detenzione temporanea in attesa di una decisione da parte delle autorità sulla loro sorte. Questa decisione deve essere presa da "altre istituzioni", ha detto Ibrahim Ahmad, un funzionario locale. (ANSA).