Macron, 'Francia può ospitare bimbi di Gaza nei suoi ospedali'

PARIGI, 19 NOV - La Francia è pronta a ricevere bambini feriti di Gaza nei suoi ospedali "se è utile e necessario". Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X. "Per quanto riguarda i bambini feriti o malati di Gaza che hanno bisogno di cure urgenti - ha scritto Macron - la Francia mobilita tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare aerei, affinché possano essere curati in Francia, se sarà utile e necessario, dove disposizioni sono state adottate per ricevere fino a 50 pazienti nei nostri ospedali". (ANSA).