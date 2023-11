Marcia silenziosa a Parigi per la pace su appello mondo cultura

PARIGI, 19 NOV - Diverse migliaia di persone si sono mobilitate oggi a Parigi per l'appello del mondo della cultura in una marcia "silenziosa" e "apolitica" che chiede la pace in Medio Oriente. Tra loro l'attrice Isabelle Adjani, lo scrittore Marek Halter e l'ex ministro della Cultura Jack Lang. "Sostengo pienamente questa dimostrazione di unità", ha detto l'ex ministro. Tra i manifestanti pochi giovani, persone che indossano fasce bianche o sventolano una bandiera blu con una colomba bianca e la parola "pace". Con un grande striscione bianco e senza slogan, il corteo è partito molto simbolicamente dalla piazza dell'Istituto del mondo arabo verso il Museo d'Arte e Storia dell'Ebraismo. "Abbiamo optato per la neutralità assoluta in risposta al rumore delle armi, al vociferare dell'estremismo", ha affermato l'attrice Lubna Azabal, presidente del collettivo promotore di questa iniziativa sostenuta da 600 personalità del mondo della cultura. La manifestazione odierna si svolge una settimana dopo la marcia contro l'antisemitismo, seguita da 100.000 persone a Parigi. (ANSA).