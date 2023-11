Sondaggio Nbc, 'Biden al 40%, livello più basso presidenza'

NEW YORK, 19 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affonda nei sondaggi: secondo le rilevazioni di Nbc News, i consensi sono scesi al 40% che è livello più basso della sua presidenza, con la maggioranza degli americani che non approva la sua gestione della politica estera e della guerra fra Israele e Hamas. Il sondaggio segnala per la prima volta anche Biden dietro a Donald Trump in un ipotetico scontro, sebbene il vantaggio dell'ex presidente sia nel margine di errore. (ANSA).