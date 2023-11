'Usa, ancora nessun accordo Israele-Hamas su ostaggi'

NEW YORK, 19 NOV - Non c'è ancora nessun accordo fra Israele e Hamas sugli ostaggi ma "continuiamo a lavorare duro per arrivarci". Lo afferma la Casa Bianca commentando le indiscrezioni del Washington Post. La Casa Bianca ha smentito le notizie di un accordo mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas che potrebbe condurre alla liberazione di decine di donne e bambini tenuti in ostaggio a Gaza in cambio di una pausa di cinque giorni nei combattimenti. "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci", ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, su X. (ANSA).