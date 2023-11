Wsj, 'Biden compie 81 anni,candidatura atto di profondo egoismo'

NEW YORK, 19 NOV - La ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca "nelle sue condizioni" è un atto di "profondo egoismo". Lo afferma il board editoriale del Wall Street Journal alla vigilia del compleanno del presidente che, domani, spegnerà 81 candeline. Il Wall Street Journal mette in evidenza l'età di Biden e il suo "ovvio declino" nonostante i tentativi della Casa Bianca di sminuirli. Sforzi che "non funzioneranno. Il suo staff e la famiglia dovrebbero mettere il paese prima" del 2024: "se la realtà è che il boss è troppo anziano per un altro mandato e rifiuta di sentirlo dire, allora è una mossa onorevole dimettersi e smetterla di coprirlo". (ANSA).