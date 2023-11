Ambasciatore Barbanti incontra ministro dell'Interno israeliano

ROMA, 20 NOV - La solidarietà dell'Italia a Israele e l'importanza dei legami bilaterali. Sono stati questi i temi dell'incontro tra l'Ambasciatore d'Italia in Israele, Sergio Barbanti e il ministro degli Interni israeliano, Moshe Arbel. Barbanti su X ha ringraziato il ministro per "la calorosa accoglienza e la significativa conversazione". Barbanti ha poi incontrato Duby Weissenstern, di Zaka Search and Rescue, un'organizzazione umanitaria internazionale che fornisce servizi di risposta alle emergenze durante i periodi di crisi. "Nemmeno lui - scrive l'Ambasciatore su X - riesce a trovare le parole per descrivere ciò che ha visto nel sud di Israele il 7 ottobre". (ANSA).