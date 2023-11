Argentina: Milei presidente, Massa ammette la sconfitta

BUENOS AIRES, 19 NOV - L'ultraliberista di destra Javier Milei vince le presidenziali in Argentina col 56%, dopo lo scrutinio dell'86% dei voti. "E' stata una campagna lunga e a tratti difficile. La giornata di oggi ratifica una cosa: che l'Argentina ha un sistema forte, solido e che rispetta sempre i risultati. Ovviamente non sono quelli che aspettavamo. Mi sono felicitato con Milei che è il presidente che gli argentini hanno scelto per i prossimi quattro anni". Così il primo passaggio del discorso del candidato progressista Sergio Massa, che ammette la sconfitta al ballottaggio presidenziale. (ANSA).