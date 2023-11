Austin, altri 100 milioni di aiuti Usa a Kiev

WASHINGTON, 20 NOV - Altri 100 milioni di aiuti militari Usa all'Ucraina: li ha annunciati il segretario alla Difesa Lloyd Austin nella sua visita a sorpresa a Kiev. Il pacchetto comprende missili Manpads per la difesa aerea, sistemi M142 Himars, munizioni aggiuntive per Himars, munizioni di artiglieria da 155 mm e 105 mm, armi anticarro Javelin, missili anti tank Tow e At-4, munizioni da demolizione, più di tre milioni di munizioni per armi leggere, munizioni anti uomo Claymore configurate per rispettare la Convenzione di Ottawa, nonché pezzi di ricambio, apparecchiature ausiliarie, servizi, formazione e trasporti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che durante l'incontro con il capo del Pentagono Lloyd Austin, si è discusso della situazione sul campo di battaglia e delle sue prospettive. In particolare, di come rafforzare la difesa e la controffensiva dell'Ucraina. Nel colloquio tra i due è stata inoltre sollevata la questione delle azioni dell'Ucraina nel Mar Nero e della protezione del corridoio attraverso il quale Kiev sta esportando merci. "La libertà di navigazione è un valore fondamentale per tutto il mondo e l'Ucraina ha dimostrato qui nel Mar Nero che siamo in grado di cacciare l'aggressore dalla zona d'acqua che voleva rendere morta", ha sottolineato il presidente (ANSA).