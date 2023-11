Il presidente del Kenya a Berlino al vertice G20 Compact Africa

NAIROBI, 20 NOV - Il presidente del Kenya William Ruto è atterrato a Berlino per partecipare alla conferenza Compact with Africa (Cwa), incontro che fa parte delle strategie del G20 per rafforzare i rapporti con il continente africano al quale partecipano 13 nazioni, come riporta la Bbc. L'obiettivo di Ruto è anche quello di esplorare le opportunità di lavoro per i cittadini del Kenya nella nazione europea. "Il cancelliere tedesco ha visitato il Kenya qualche mese fa e ora sono diretto in Germania perché lui si è impegnato a fornire opportunità di lavoro a 200mila keniani", ha dichiarato Ruto prima di partire, scrive il sito dell'emittente Capital Fm. Durante una funzione religiosa, Ruto ha annunciato che insieme alla ministra del Lavoro, Florence Bore, sta lavorando attivamente per stabilire accordi che consentano al Kenya di inviare 3mila lavoratori all'estero ogni settimana. Ma, non ha precisato la tempistica del governo per l'inizio dell'invio dei lavoratori all'estero in base a questi accordi. (ANSA).