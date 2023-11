Israele, 'a Gaza catturati 300 terroristi'

TEL AVIV, 20 NOV - Durante l'operazione di terra in corso a Gaza sono stati "catturati 300 terroristi" poi portati in Israele "per ulteriori interrogatori". Lo ha fatto sapere l'esercito secondo cui "le informazioni che emergono dagli interrogatori sono di grande valore ed hanno portato all'eliminazione di operativi e alla preservazione della sicurezza dei soldati". Secondo la stessa fonte, dagli interrogatori sono emerse informazioni "sulla collocazione di tunnel del terrorismo, di magazzini e armi, oltre alla denuncia dei metodi operativi del nemico e dei suoi sforzi di assimilazione all'interno della popolazione civile". Un ufficiale superiore dell'esercito ha detto "che sono state ricevute migliaia di telefonte da cittadini di Gaza: una scala mai vista finora. E' evidente - ha aggiunto - che i residenti della Striscia sono insoddisfatti della barbara condotta di Hamas, il normale cittadino comprende che Hamas sta portando un disastro dal quale sarà difficile riprendersi". (ANSA).