Metsola, 'basta cecità istituzionale sui femminicidi'

STRASBURGO, 20 NOV - "Giulia Cecchettin è uno dei tantissimi esempi di abuso e femminicidio, di persone uccise solo per essere donne, è indegno e inaccettabile". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, durante l'apertura dei lavori della plenaria a Strasburgo. "Serve un quadro di protezione adeguato, più condanne agli assalitori. Bisogna finirla con la cecità istituzionale verso i femminicidi, è già troppo tardi, non ci saranno parole per consolare le famiglie ma la giustizia è un sostegno per chi rimane in vita", ha sottolineato Metsola. (ANSA).