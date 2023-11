Usa 2024: Trump avanti di 39 punti su DeSantis in Florida

NEW YORK, 20 NOV - L'ex presidente americano Donald Trump è ora avanti di 39 punti percentuali rispetto al suo rivale repubblicano Ron DeSantis in Florida. A rivelarlo e' un sondaggio dell'University of North Florida, che rappresenta una batosta per il governatore nel suo stato. Trump, secondo la proiezione, ha ottenuto il 60% dei consensi tra i repubblicani registrati mentre DeSantis solo il 21%. Nikki Haley, ex ambasciatrice all'Onu, è terza con il 6%, mentre l'ex governatore del New Jersey Chris Christie ha il 2%. (ANSA).