Usa: oltre 55 milioni di americani in viaggio per Thanksgiving

NEW YORK, 20 NOV - Oltre 55 milioni di americani si metteranno in viaggio per il ponte del Thanksgiving, la festa del Ringraziamento (quest'anno cade il 24 novembre, ndr). E' la stima di American Automobile Association, equivalente in Italia dell'Aci. Si tratta di un incremento del 2,3% rispetto all'anno scorso e il terzo più alto dal 2000. Gli anni con il maggior numero di viaggiatori sono stati il 2005 e 2019. Il periodo da bollino rosso sarà da mercoledì 22 a domenica 26 novembre. Il mezzo preferito per spostarsi sarà l'automobile. Si metteranno al volante oltre 49 milioni di americani, 4,7 milioni useranno l'aereo mentre 1,55 milioni salira' su un treno o un autobus. Tuttavia le condizioni meteo quest'anno non saranno ottimali, sono previste temperature basse e forti temporali che potrebbero causare disagi, soprattutto al trasporto aereo. (ANSA).