Xi-Macron, 'evitare una crisi umanitaria più grave a Gaza'

PECHINO, 20 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto oggi una telefonata sul conflitto tra Israele e Hamas, concordando sulla necessità "di evitare una crisi umanitaria più grave" a Gaza. I due capi di Stato, ha riferito il network statale cinese Cctv, "hanno avuto uno scambio di opinioni sul conflitto israelo-palestinese ed entrambi credono che la massima priorità sia di evitare un ulteriore deterioramento della situazione, soprattutto per evitare una crisi umanitaria più grave". La soluzione dei due Stati "è la via fondamentale per risolvere il ciclo del conflitto". Xi e Macron, inoltre, hanno convenuto sull'opportunità di "continuare a mantenere la comunicazione su questioni internazionali e regionali di interesse comune e di contribuire al mantenimento della pace e della stabilità nel mondo". Il leader cinese, inoltre, si è detto soddisfatto del fatto che la Francia abbia inviato una delegazione al terzo forum sulla Belt and Road Initiative dello scorso ottobre e alla recente sesta edizione della China International Import Expo (Ciie) di Shanghai. (ANSA).