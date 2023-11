Argentina, incontro tra Fernandez e Milei per la transizione

BUENOS AIRES, 21 NOV - Il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernández, riceverà stamani il presidente eletto Javier Milei per iniziare la transizione di governo, in vista dell'insediamento dell'ultraliberista il 10 dicembre. L'incontro istituzionale - che inizialmente sembrava programmato già per ieri - si svolgerà nella residenza ufficiale di Quinta de Olivos. Attorno alle 7:30 locali (le 11:30 italiane), il leader di La Libertad Avanza è uscito dall'Hotel Libertador, dove alloggia, per incontrare il capo dello Stato. (ANSA).