Argentina: nuovo account X di Milei, logo come la Casa Bianca

BUENOS AIRES, 21 NOV - Il presidente eletto argentino Javier Milei ha inaugurato un nuovo profilo su X, denominato 'Oficina del Presidente Javier Milei' - @OPEArg, attraverso cui d'ora in poi diffonderà i comunicati e le informazioni riguardanti la sua attività, in vista dell'insediamento ufficiale il 10 dicembre. La particolarità dell'account è che il logo che lo rappresenta appare fortemente ispirato a quello che utilizza in questa rete sociale la Casa Bianca a Washington. L'attività del profilo è cominciata ieri pomeriggio con la pubblicazione del comunicato riassuntivo degli incontri e delle decisioni prese nel suo primo giorno da presidente eletto. Al momento il nuovo account ha due 'following' e 138.883 'follower'. In precedenza il leader de La Libertad Avanza aveva comunicato con l'esterno attraverso @JMilei, che oggi ha 1.651.643 'follower' ed è per ora utilizzato da Milei per ritwittare messaggi graditi di altri utenti. Si è appreso che questo nuovo account ufficiale (@OPEArg) vuole essere il canale principale per la diffusione delle attività e delle comunicazioni del presidente eletto, in vista del suo insediamento il 10 dicembre. (ANSA).