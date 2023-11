Brics, ci opponiamo a deportazione forzata dei palestinesi

ROMA, 21 NOV - I leader dei Paesi Brics, nella dichiarazione congiunta finale al vertice on line di oggi, "si oppongono alla deportazione forzata dei palestinesi". I Paesi Brics hanno discusso "gli atti di violenza contro i civili palestinesi e israeliani, in particolare i crimini di guerra" ed esprimono profonda preoccupazione per la grave situazione umanitaria nel "territorio palestinese occupato". (ANSA).