Cnn, accordo per 1 ostaggio contro 3 palestinesi e stop a droni

ROMA, 21 NOV - L'accordo tra Israele e Hamas, che appare imminente, prevede "tra i 4 e i 5 giorni di pausa nei combattimenti" nella Striscia e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio a Gaza in cambio di 3 palestinesi detenuti per ciascun civile israeliano liberato. Lo riferisce la Cnn citando "diverse fonti". Hamas, inoltre, rilascerebbe altri donne e bambini per ogni giorno di tregua, nella speranza che questa venga prolungata da Israele per permettere la liberazione di altri ostaggi. In base all'intesa, infine, Israele sospenderà la sorveglianza aerea con i droni sul nord della Striscia per "almeno 6 ore al giorno", aggiunge la Cnn. Ma, secondo il sito israeliano Walla, il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar avrebbe posto la condizione che lo stop al sorvolo dei droni avvenga per tutto il tempo della tregua. Israele teme, dal canto suo, che interrompere la sorveglianza aiuti i miliziani palestinesi a riorganizzarsi e a raccogliere informazioni sull'esercito israeliano nella Striscia. (ANSA).