Gaza, Israele: raid su ospedale in rispetto legge internazionale

ROMA, 21 NOV - Il consigliere per la Politica estera del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, ha affermato ieri sera che le operazioni contro l'ospedale Indonesiano nel nord della Striscia di Gaza sono state proporzionate e "nel completo rispetto del diritto internazionale". "Rispettiamo completamente il diritto internazionale, con proporzionalità e distinzione: c'è una chiara necessità militare di distruggere Hamas ed è esattamente quello che stiamo facendo", ha detto Falk ad Alex Marquardt della Cnn. "Nel corso della distruzione di Hamas, che è ciò che le Forze di difesa israeliane stanno facendo in questo momento, stiamo facendo una chiara distinzione tra civili e terroristi", ha sottolineato il consigliere di Netanyahu. Alla domanda se le azioni militari di Israele a Gaza mostrino una mancanza di preoccupazione per i civili, Falk ha affermato che "non esiste esercito sulla Terra che sia più morale" delle Forze di difesa israeliane (Idf). Dodici persone tra pazienti e personale medico sono morte dopo che il fuoco di un carro armato israeliano ha colpito ieri l'ospedale Indonesiano, secondo le autorità sanitarie dell'enclave palestinese gestita da Hamas. (ANSA).