Medico Trump, salute eccellente e capacità cognitive eccezionali

WASHINGTON, 21 NOV - Donald Trump è in stato di salute generale "eccellente" e gli esame cognitivi sono "eccezionali". Lo certifica un medico personale del tycoon, Bruce Aronwald, sollevando più di qualche perplessità sul 77enne frontrunner presidenziale repubblicano, caduto in numerose gaffe nei suoi recenti discorsi, dove ha definito Viktor Orban come il leader della Turchia. Aronwald spiega in una lettera di aver seguito Trump dal 2021 e di aver condotto da allora "diversi esami completi, l'ultimo dei quali è stato il 13 settembre 2023", supervisionando "consultazioni specialistiche insieme a test accessori per lo screening e il mantenimento preventivo della salute". "La sua salute generale è eccellente", assicura, aggiungendo che "i suoi esami fisici rientrano nel range di normalità e i suoi esami cognitivi sono eccezionali". Il medico riferisce anche che l'ex presidente ha perso peso attraverso la dieta e l'esercizio fisico e che la sua salute cardiovascolare ènormale. Inoltre "i test di screening per il cancro sono tutti negativi". "È mia opinione che Trump goda attualmente di ottima salute e, con il suo continuo interesse per il monitoraggio e il mantenimento preventivo della salute, continuerà a godere di uno stile di vita sano e attivo per gli anni a venire", conclude la lettera, pubblicata dal tycoon sul suo social Truth. Ma alcuni esperti contestano la legittimità della certificazione. "La breve nota è priva di qualsiasi dato", ha osservato su X, Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University. "Chi sono gli specialisti che hanno valutato Trump?" chiede. "Cosa hanno scoperto? Quali test sono stati eseguiti? Perché più esami cognitivi? Pressione arteriosa? Peso? Colesterolo? Farmaci?". (ANSA).