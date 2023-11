Metsola, 'Maidan ha cambiato per sempre il futuro dell'Ucraina'

BRUXELLES, 21 NOV - "La rivoluzione di Maidan ha cambiato per sempre il futuro dell'Ucraina. Dieci anni dopo, in questo giorno di Dignità e Libertà, siamo orgogliosamente al fianco dell'Ucraina sull'orlo dei negoziati di adesione all'Ue. Mentre l'Ucraina difende i nostri valori, per ogni missile lanciato dalla Russia, il nostro sostegno diventa sempre più forte". Lo scrive su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. (ANSA).