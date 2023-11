Ministro ultradestra Israele, 'brutta intesa, va respinta'

TEL AVIV, 21 NOV - Bezalel Smotrich, leader della destra radicale di Sionismo religioso e ministro delle Finanze del governo Netanyahu, ha detto che la possibile intesa tra Israele e Hamas "è brutta e non deve essere approvata". Poi ha aggiunto che il suo partito resterà "come un muro" per la continuazione della guerra fino alla completa distruzione di Hamas. (ANSA).