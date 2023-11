Netanyahu, 'su ostaggi a breve buone notizie'

TEL AVIV, 21 NOV - ''Spero che avremo buone notizie fra breve'' sugli ostaggi: lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un incontro con un reparto dell'esercito. Sempre sul problema degli ostaggi Netanyahu ha spiegato: ''Stiamo facendo progressi. Non penso sia il caso di aggiungere parole, nemmeno in questo momento''. Il premier ha comunque ribadito che il primo obiettivo di Israele resta ''la distruzione di Hamas. Non ci fermeremo finche' non lo realizzeremo''. (ANSA).