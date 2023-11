Oms, in corso piani per evacuare 3 ospedali a Gaza

ROMA, 21 NOV - Sono in corso i piani per evacuare tre ospedali a Gaza: lo annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come riporta Sky News. Il portavoce dell'Oms Christian Lindmeier ha affermato che Al Shifa, l'ospedale indonesiano e l'ospedale al Ahli hanno richiesto assistenza. L'annuncio arriva dopo che il ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha riferito che almeno 12 persone sono state uccise e dozzine ferite a causa degli spari di ieri contro il complesso ospedaliero indonesiano. (ANSA).