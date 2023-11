Onu, 'almeno 10mila civili morti in Ucraina da inizio guerra'

ROMA, 21 NOV - Sono almeno 10.000 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022. Lo riferisce la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) citata da Ukrinform. Tra i civili morti, più di 560 sono bambini. In totale, i feriti sono oltre 18.500. Secondo la missione, il 15 novembre quattro persone sono rimaste uccise quando un missile ha colpito un edificio di quattro piani nel villaggio di Selydove, nella regione di Donetsk, in un'area controllata dall'Ucraina, facendo salire il numero totale delle vittime a oltre 10.000. "Diecimila morti civili sono una pietra miliare per l'Ucraina. La guerra della Federazione Russa contro l'Ucraina, che sta entrando nel suo 21/mo mese, rischia di evolvere in un conflitto prolungato, il cui costo umano è doloroso da comprendere", ha dichiarato Danielle Bell, a capo dell'Hrmmu spiegando che la cifra di 10.000 rappresenta i morti civili verificati, ma avvertendo che il totale reale potrebbe essere significativamente più alto. (ANSA).