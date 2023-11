Vietnam: aperta al pubblico la torre Hang Dau di Hanoi

HANOI, 21 NOV - In Vietnam, nell'ambito del Creative Design Festival 2023 di Hanoi, è stata aperta al pubblico per la prima volta la torre Hang Dau, serbatoio idrico costruito durante il periodo coloniale francese per far fronte alle numerose epidemie causate dalle acque inquinate di Hanoi e rimasto in funzione fino al 1960. Minacciata spesso di demolizione, soprattutto durante i conflitti che hanno attraversato il paese, conserva ancora oggi la caratteristica architettura del periodo ed è diventata un simbolo molto amato dagli abitanti e spesso usato per farsi fotografare. Nell'occasione, lo spazio all'interno dell'edificio è stato trasformato in un imponente luogo artistico con percorsi pedonali in legno e installazioni realizzate con rifiuti riciclati. (ANSA).