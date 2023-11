Xi chiede una conferenza internazionale per la pace a Gaza

PECHINO, 21 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping chiede una "conferenza di pace internazionale" per mettere fine alla guerra tra Israele e Hamas. "Non ci possono essere pace e sicurezza durature in Medio Oriente senza una giusta soluzione alla questione della Palestina", ha detto Xi intervenendo alla riunione in videoconferenza dei paesi del Brics. Il presidente della Cina ha chiesto che "una conferenza di pace internazionale sia organizzata al più presto" per raggiungere "un consenso internazionale". (ANSA).