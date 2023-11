Gaza, Usa: tre americani tra gli ostaggi che Hamas rilascerà

WASHINGTON, 21 NOV - Tre cittadini americani, tra cui un bambino, sono tra gli ostaggi che saranno rilasciati da Hamas. Lo riferisce un alto funzionario Usa, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. Secondo l'amministrazione americana, gli ostaggi saranno rilasciati a partire da giovedì. Il numero totale degli ostaggi liberati da Hamas potrebbe poi aumentare, secondo il funzionario Usa. "L'accordo è stato studiato per rilasciare 50 tra donne e bambini nella prima fase, ma ci aspettiamo che altri ostaggi siano liberati in un secondo momento", ha detto. (ANSA).