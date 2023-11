In Nicaragua censurato un murales in onore di Miss Universo

MANAGUA, 22 NOV - Il governo di Daniel Ortega ha impedito a due artisti locali, Kevin Laguna Guevara e Oscar Danilo Parrilla Blandón, meglio noti come Vink Art e Torch Místico, di realizzare un murales in onore della 23enne Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023 e prima donna del Nicaragua a vincere il titolo. Sui social, i graffitari hanno riferito che il progetto è stato "cancellato" perché interpretato dall'esecutivo come "un messaggio politico". Místico ha anche pubblicato sul suo account una fotografia con il murale incompleto, in cui si intravede il volto della nuova Miss Universo. "Avevamo intenzione di finirlo, di mantenere la parola, ma le autorità non ci hanno permesso di continuare", ha dichiarato. Il murale, situato in una proprietà privata nel comune di Estelí, è stato nel frattempo ricoperto di vernice bianca (ANSA).