India, 5 elefanti muoiono per scontro con cavi alta tensione

NEW DELHI, 22 NOV - Cinque elefanti, tra cui due cuccioli, hanno perso la vita in India in una foresta nello stato del Jharkhand, per essere venuti a contatto con cavi dell'alta tensione. Secondo le autorità locali, nelle zona negli ultimi due mesi sono già avvenuti tre incidenti analoghi. Informati dell'accaduto, che ha avuto luogo nei dintorni di un villaggio nella zona ricca di rame di Musabani, gli agenti della forestale si sono affrettati a raggiungere la località per mettere in salvo quattro elefanti, probabilmente dello stesso branco, che si stavano ancora aggirando nella zona. Il vice commissario Manjunath Bhajantri ha fatto sapere di avere dato istruzioni ai responsabili della rete elettrica affinché fissino i cavi secondo le rigorose linee guida in vigore nelle zone ricche di foreste. (ANSA).