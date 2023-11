Kiev, '14 droni russi nella notte, tutti abbattuti'

ROMA, 22 NOV - Le Forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa un missile da crociera e 14 droni kamikaze, che sono stati tutti abbattuti dalle difese aeree del Paese: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Ukrinform. "L'aeronautica militare, in collaborazione con elementi di difesa aerea delle forze di terra ucraine e la Guardia nazionale, ha abbattuto tutti i 14 droni Shahed-131/136", si legge in un comunicato. Il comandante delle forze congiunte, il tenente generale Serhii Nayev, ha precisato che quattro droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Kiev e Zhytomyr. I rimanenti sono stati distrutti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Vinnytsia e Khmelnytsky. Il missile da crociera Kh-22 non ha raggiunto il suo obiettivo ed è caduto in un'area disabitata nella regione di Zaporizhzhia, ma l'onda d'urto ha danneggiato diverse case. Non sono state segnalate vittime. (ANSA).