Macchinari di qualità e professionalità assicurano la sicurezza

Quando si svolgono lavori edili essere del mestiere è fondamentale per agire al meglio. Soprattutto quando si utilizzano macchinari, gru, sollevatori e altre macchine per l’edilizia, è indispensabile approfondire le proprie competenze tenendole attive e aggiornate. E non parliamo del semplice buonsenso o dell’ovvia prudenza, ma della consapevolezza e della pratica sapiente che si acquisiscono soltanto dopo anni di esperienza nel campo: per questo è importante affidarsi al partner giusto. La Sfedil, un’azienda con una lunga esperienza in questo campo, si pone l’obiettivo di offrire ai propri clienti dei macchinari ed attrezzature di ultima generazione e servizi di altissima qualità. Nata nel 2002 dall’iniziativa di Gianfranco Furlan, coadiuvato da un piccolo gruppo di stretti collaboratori, quali il padre, la sorella ed il cognato, passa da impresa a conduzione familiare fino ad arrivare, in pochi anni, ad assumere una posizione leader sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il core business dell’azienda è l’edilizia nel settore delle Macchine ed attrezzature con la vendita, il noleggio e il servizio di assistenza. Nel 2007 la Sfedil entra nel gruppo E-MAC, società nata dall’esperienza di aziende operanti nel settore da oltre 40 anni. Il gruppo opera in modo sinergico ed efficace contando diverse aziende dislocate nel Triveneto con 12 punti di distribuzione. L’obiettivo è quello di risolvere tutte le problematiche legate al settore del noleggio e vendita di macchine e attrezzature per l’edilizia. Nel 2011 l’azienda ottiene la certificazione per il sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 che per i clienti rappresentala certezza di un servizio efficiente e sicuro, verificato dall’ente di certificazione esterno Accredia – Kiwa Cermet. Sfedil, assieme alle altre società del GRUPPO E-MAC offre un servizio di noleggio di primario livello con un parco fra i più grandi a livello italiano: 531 Gru edili, 166 Macchine operatrici, 150.000 mq Ponteggio, 10.000 mq casserature, ed un servizio di consulenti tecnici pronti a fornire la migliore soluzione professionale.

La consulenza altamente professionale e la competenza degli addetti al servizio post-vendita specificatamente formati e qualificati sono solo alcuni dei valori aggiunti di una realtà in grado di proporre le migliori soluzioni e risolvere tutte le problematiche legate al mondo dell'edilizia. Inoltre, un ufficio tecnico specialistico per la progettazione di casserature e strutture provvisionali e Layout di cantiere per offrire al cliente il miglior servizio. E ancora, E-MAC organizza dei corsi di formazione teorica e pratica, secondo le disposizioni del Testo Unico Sicurezza 81/2008 per utilizzatori di gru edili, sollevatori telescopici, macchine movimento terra e piattaforme elevabili di lavoro. Questi corsi di formazione sono pensati appositamente per i professionisti del settore e vengono erogati nei centri di formazione E-MAC presso le sedi operative del gruppo.

Insomma la formula vincente è: prestazioni da Leader e soluzioni e strategie che solo una grande gruppo può garantire, mantenendo l’identità personale che ogni singola società offre conoscendo il territorio con le sue esigenze specifiche.

https://gruppoemac.it/