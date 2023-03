Un mito a quattro ruote oggi diventa green

Da decenni il veicolo di cui parliamo, che oggi qualcuno definirebbe iconico, mentre invece è assolutamente storico nel vero senso della parola, ha accompagnato migliaia di viaggi e avventure con uno stile personalissimo e ancora affascinante e coinvolgente.

Ed ecco che oggi arriva Jeep® Avenger, Car Of The Year 2023. Adatta ad affrontare qualsiasi condizione stradale, con la sua interfaccia digitale al 100% per vivere un'avventura memorabile. Interni moderni e digitali uniscono senso di libertà durante la guida, funzionalità e un'esperienza di connettività inedita; la prima Jeep® 100% elettrica porta le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep® in una nuova dimensione elettrica ed è tutta da scoprire nelle sedi PRONTOAUTO il 25 e il 26 marzo.

Caratterizzata da un design aggressivo, da soluzioni di spazio intelligenti e dall'innovativa tecnologia Selec-Terrain® e Hill Descent Control, la nuova Jeep® Avenger è adatta ad affrontare qualsiasi condizione stradale. Jeep Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA del brand in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Offre eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica – nel caso della versione full electric – sino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città.

La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica. Inoltre, Avenger è stata appositamente progettata per essere il compagno di viaggio ideale nella guida urbana e off-road, offrendo le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche.

PRONTOAUTO è concessionaria unica ed esclusiva JEEP per la provincia di Udine, e in attesa della versione 100% elettrica, si può scoprire e prenotare un test drive con la nuova Avenger turbo benzina 1.2 da 100cv, l'auto ideale per le avventure quotidiane, con il suo design versatile e la tecnologia all'avanguardia. Nelle sedi PRONTOAUTO di: Collalto di Tarcento, S.S. 13 Pontebbana Km 146,400, 33017 Collalto di Tarcento (UD), Tavagnacco, Via Nazionale, 157, 33010 Tavagnacco (UD), Cervignano del Friuli, Via Carnia, 7, 33052 Cervignano del Friuli (UD).