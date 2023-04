Tessuti per l’arredo: a Udine uno store multitasking con servizi su misura

Semplici e a tinta unita oppure arricchiti da motivi originali: scegliere i complementi tessili per vestire con stile e personalità la propria casa non è sempre facile. La loro presenza contribuisce a rendere gli spazi domestici più accoglienti ed esteticamente gradevoli ma, spesso, onde evitare di brancolare nel buio, è preferibile affidarsi alla professionalità e all’esperienza di personale specializzato in grado di interpretare le esigenze e i gusti più disparati dei clienti e proporre soluzioni su misura.

A offrire un’ampia scelta di tessuti per l’arredo è l’Arcobaleno, realtà nata nel 2007 da un’idea dell’imprenditrice Tatiana de Franceschi con sede prima a Feletto Umberto, nella periferia nord di Udine e poi, a partire dal 2021, in viale Vat 48 in località Paderno dove, all’interno di uno spazio commerciale di 350 metri quadri, sorge il più grande e fornito negozio di tutta la regione (e non solo) specializzato nella vendita di lane, filati e complementi di arredo per la casa. Se il suo core business iniziale erano i filati di alta qualità, facendo tesoro della conoscenza dei materiali e dei processi produttivi maturata a seguito di un’esperienza quasi ventennale, l’Arcobaleno ha deciso di ampliare i propri orizzonti. Ha introdotto prima un reparto dedicato ai tessuti d’arredo per poi dedicarsi, sulla scia del successo ottenuto, ai tendaggi da interno nonché alle tende tecniche da esterno come tende a vela, tende a braccio, gazebi e pergole realizzati su misura in collaborazione con aziende italiane che costruiscono e progettano in Italia a prezzi concorrenziali. A disposizione del cliente, oltre 3.000 tipologie di diversi tessuti in pronta consegna in 48 h.

Non solo prodotti, ma anche servizi. Mettendo a disposizione un team di professionisti quali architetti, geometri, interior designer e montatori, l’Arcobaleno permette di affidarsi a un unico committente per realizzare la casa dei sogni. Il punto vendita si prende così cura della clientela seguendola passo dopo passo, dalla progettazione al completamento del progetto, compresa la parte burocratica per accedere alle agevolazioni fiscali previste per chi arreda casa. Tutto è incluso nel prezzo di vendita.

Dopo aver preso parte alla fiera internazionale H+H di Colonia dedicata all’artigianato tessile, l’Arcobaleno, mosso dal desiderio di evolversi, migliorarsi e differenziarsi, è pronto a presentare il progetto Trentatré100 - nome che rimanda al codice postale di Udine - incentrato sulla produzione di maglioni e capispalla su misura; a questi prodotti di grande qualità sarà dedicato, a partire dalla prossima estate, un apposito spazio in boutique. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Club Friulano Lavoro A Ferri & Ricamo”, da settembre a fine maggio vengono organizzati (con cadenza settimanale), in uno spazio dedicato, corsi con esperti destinati a gruppi ristretti di appassionati e incentrati su specifiche tematiche al fine di insegnare la lettura di schemi e modelli, in maniera tale da rendere il corsista autonomo nella realizzazione di capi a maglia, uncinetto etc. Dare forma ai desideri del cliente: questo il motto che al meglio riassume la missione che ormai da decenni l’Arcobaleno porta avanti.