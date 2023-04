Eletto il primo Campione di Caffetteria del Triveneto

Il caffè è una cosa seria, e chi ci lavora quotidianamente ha bisogno di partner capaci: ecco perché è nato il 1° Gran Premio di caffetteria ORO COFFEE TALENT, concorso dedicato a tutti i baristi clienti della storica torrefazione udinese ORO CAFFÈ che conta oltre 2.000 insegne solo in Triveneto, che ha il suo primo vincitore: Mattia Virdis, classe ’87 e titolare del bar GACH CAFFÈ di Tricesimo (UD), premiato dopo un’attenta valutazione dei bar concorrenti tramite giudici ignoti e con una eccitante sfida finale, degna delle migliori competizioni nazionali di caffetteria.

Un buon livello di professionalità e di cura del servizio al cliente è ciò che è emerso dalle visite ai locali partecipanti al concorso ed è quello che ci ha gratificato maggiormente – ha dichiarato Giovanni Roitero, Coffee Trainer ufficiale della torrefazione ORO CAFFÈ – infatti ritengo che avere una scuola interna all’azienda, dedicata ai corsi di perfezionamento di caffetteria e Latte Art, sia oggi una risorsa fondamentale per accrescere e migliorare la conoscenza del caffè, delle sue peculiarità e potenzialità.

La finale della gara si è svolta con un grande evento presso la sede centrale di ORO CAFFÈ, a Tavagnacco, al cospetto di un centinaio di persone tra partner della torrefazione, esperti del settore, giornalisti e sostenitori dei finalisti in gara. La giuria, composta dall’esperto Paolo Zucca, Nereo Ballestriero titolare della “Pasticceria Torinese” di Palmanova e dal Presidente di Giuria Andrea Lattuada, giudice internazionale SCA di gare di caffetteria, ha potuto valutare nel dettaglio le competenze e l’estro fantasioso applicato alla caffetteria degli 8 finalisti in gara.

In un alternarsi di sfide a colpi di espresso, cappuccini decorati con Latte Art e cocktail a base di caffè, ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il titolo di Campione del Triveneto di Caffetteria ORO CAFFE’ è stato Mattia Virdis, titolare del bar GACH CAFFÈ di Tricesimo, che ha vinto una visita di formazione presso l’unica piantagione in Italia, a Ragusa, dove poter seguire in prima persona il percorso del caffè dal chicco alla tazzina, e che ha fatto vincere al suo locale 50 kg di ORO CAFFÈ. Seconda classificata Veronica De Cecco del bar Angolo Blu di Fagagna e 3° classificato Fabio Cibin del Chiosco Baita al mare di Jesolo.

Ad arricchire l’evento una esclusiva collezione di moka e macchine da caffè d’epoca, curata da Lucio Del Piccolo appassionato collezionista.

Il nostro desiderio è che questa edizione del concorso ORO COFFEE TALENT sia la prima di una lunga serie – afferma Elisa Toppano, Marketing Manager Oro Caffè – si tratta di un progetto legato alla qualità del nostro caffè e alle importanti competenze che devono possedere i baristi per poter garantire un ottimo espresso. Senza la loro competenza, l’eccellenza del nostro prodotto non potrebbe raggiungere il palato di tutti i clienti e per questo saremo sempre grati ai nostri baristi per l’impegno che ci mettono, alzando ogni giorno con entusiasmo la serranda del loro locale.

Per ulteriori informazioni consulta il sito ufficiale.