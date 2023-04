Camminare sulla dorsale Tosco Emiliana, il sentiero benedetto dagli dei

Alcune divennero talmente famose da essere ancora oggi ricordate, in molti casi modificate dalle strutture che si sovrapposero al tracciato originario inglobandolo fino a cancellarlo. Ad altre toccò l’oblio che le escluse dai percorsi più battuti ma, paradossalmente, permise loro di conservare intatte porzioni del percorso come antichi selciati, ponti solitari e passaggi arditi oggi percorribili solo a piedi.

È il caso della Via Flaminia Minor, o via Flaminia Militare, tracciata tra Bologna e Arezzo passando per Fiesole. La Via degli Dei è un percorso ispirato ad essa che ricalca alcuni passaggi della direttrice romana collegando Bologna a Firenze.

Percorrendola oggi al passo sostenibile proposto da Sloways, tour operator specializzato nel viaggiare lento e consapevole, si ha l’opportunità di attraversare il cuore della nostra penisola immergendosi in territori ricchissimi dal punto di vista paesaggistico, oltre che storico. Le guide e gli appassionati scelgono SloWays perché le proposte di viaggi e vacanze sono adatte a tutti, capaci di portare a scoprire luoghi suggestivi e poco conosciuti a piedi e in bici, nella libertà del viaggio solitario, di coppia o in gruppo. La scelta si pone tra i cammini storici, la Via Francigena, i Grandi Cammini d'Europa o quelle tracce che, generazione dopo generazione, sono state percorse senza clamori ma nella stupefacente semplicità del quotidiano antico.

La selva bolognese

Il punto di partenza della Via degli Dei è Bologna. Concedersi un giorno di anticipo è un’opportunità per conoscere il capoluogo emiliano coi suoi portici, le piazze maestose, l’intimità delle cappelle della Basilica di Santo Stefano, la statura delle torri e i profumi delle trattorie dove la preparazione delle tagliatelle è un rito quotidiano. Se volete ammirare un film girato nel Rinascimento e modellato sulla terracotta, andate in Santa Maria della Vita ad ammirare il Compianto di sul Cristo Morto di Niccolò dell’Arca. Al tramonto, anche le note diffuse dalla casa di Lucio Dalla ci ricordano che siamo in una città straordinaria. La serata assume toni magici nel pernottamento all’Hotel Touring, con la terrazza sommitale a galleggiare come un’isola tra i nidi delle rondini e i tetti antichi. Da giugno a settembre, la Jacuzzi è a disposizione per iniziare la vacanza nel più esclusivo dei modi.

Nella prima giornata di cammino si raggiunge Sasso Marconi, paese dove il premio Nobel Guglielmo Marconi trascorse gli anni di gioventù effettuando i primi esperimenti di quegli studi che lo portarono a rivoluzionare il modo di comunicare. Il cammino attraversa il Parco Tolon e permette di ammirare la chiusa di Casalecchio, che dal Medioevo regima il flusso delle acque del Reno. È solo l’inizio delle sorprese destinate a svelarsi in breve con un acquedotto romano, l'Oasi di San Gherardo con le rare piante acquatiche e il Ponte sospeso di Vizzano.

Dalla preistoria alla seconda guerra mondiale

La tappa successiva ci porta a 5 milioni di anni fa. Tanto è il tempo che è stato necessario per formare Il contrafforte Pliocenico che testimonia l’antico fondale marino, di cui si ammirano i fossili di conchiglie e gli organismi incastonati nella roccia. Mentre il sentiero si eleva, il panorama spazia su viste indimenticabili tra le valli dell’Appennino Bolognese e la vetta del Monte Adone, con le sue torri di pietra. Raggiunta Monzuno, la tappa d’obbligo è la macelleria Zivieri, stella polare della gastronomia locale, famosa per la carne presidio Slow Food.

Da Monzuno a Bruscoli, la tappa del quarto giorno alterna praterie in quota con boschi di castagni. È il tratto in cui è più evidente l'antica via romana, con le tracce delle ruote dei carri romani incise nelle pietre. A Pian di Balestra si raggiunge il cuore della dorsale tra Emilia e Toscana. SloWays ha selezionato lungo l’intero percorso posti tappa suggestivi per la quiete e la sincerità dei luoghi, pronti ad accogliere immersi tra le onde verdi del paesaggio collinare. A Bruscoli, l’agriturismo Il Passegere è una delle eccellenze locali, tra le preferite di chi conosce la zona e apprezza i sapori sublimi della cucina rustica arricchita da piatti di selvaggina e pietanze della tradizione toscana.

Nel tragitto tra Bruscoli e San Piero a Sieve si raggiunge il Passo della Futa con il più grande cimitero militare tedesco in Italia. Lo spazio, sconcertante per la dimensione architettonica maestosa, si staglia tra la fitta vegetazione circostante dando riposo a 30.000 soldati caduti nella seconda guerra mondiale e facendo riflettere sull’assurdità dei conflitti armati.

Toccata la vetta del Monte Gazzaro, la vista bucolica sul Mugello accompagna la discesa fino a Sant'Agata e a San Piero a Sieve smorzando i dislivelli con il passaggio dalla montagna alla collina.

Come del Grand Tour

Avviandosi verso la conclusione del percorso, il tracciato non smette di sorprendere per l’originalità dei luoghi che paiono materializzati da stampe dell’epoca del Grand Tour.

Il castello mediceo di Trebbio e l’eremo di Montesenario sono le ricompense in prossimità di Fiesole, cittadina edificata dagli etruschi e affacciata alla balconata naturale che domina Firenze.

Giunti a destinazione, SloWays lascia al viandante che è arrivato fino a qui la scelta di come vivere il capoluogo toscano. Le scelte sono le più varie, dalla salita alla cupola del Brunelleschi per ammirare il cammino che ha condotto fino a qui al Corridoio Vasariano degli Uffizi per rimanere nel tema della grazia che si è goduto negli ultimi giorni. Camminando tra le sale, divertitevi a scoprire quali delle opere conservate in questo museo – uno dei più famosi del mondo -raffigurano proprio i paesaggi della Via degli Dei. I vicoli Oltrarno e una passeggiata a Boboli saranno l’occasione per riflettere, ricordare, mettere voglia di ripartire.

A prescindere dall’itinerario che si sceglie, muoversi con SloWays significa assaporare solo il meglio del percorso, lasciando agli esperti l’organizzazione dei pernottamenti, del trasporto bagagli da albergo ad albergo e dei transfer dove previsti. SloWays fornisce ad ogni partecipante una descrizione dettagliata del percorso con mappe e tracce GPS, le credenziali del pellegrino, l’assicurazione medica e del bagaglio oltre all’assistenza telefonica 24/7.