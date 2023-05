Logistica, il futuro è nell’integrazione

Dalla ricezione e gestione di un ordine di vendita ai servizi di customer relationship management, dall’approvazione e invio della documentazione ai fornitori alla spedizione della merce indicata e al monitoraggio del relativo trasporto. Sono alcuni dei passaggi che caratterizzano la logistica integrata, una necessità più che un’opportunità alla luce dei grandi cambiamenti che stanno caratterizzando l’economia e la società. Per le aziende che si occupano di logistica da lungo tempo si tratta di uno scenario che apre nuove opportunità, ma impone anche nuove sfide nella misura in cui si tratta non solo di rinnovare l’offerta, ma anche il posizionamento di mercato, l’organizzazione e la cultura dell’impresa stessa. C’è chi su questa strada si muove da tempo, come la udinese Midolini F.lli Spa, che è organizzata in tre business unit: sollevamenti e trasporti eccezionali, portualità e logistica integrata.

Si tratta dell’unica realtà autorizzata a lavorare in tutti e tre i porti regionali: a Monfalcone come operatore portuale e terminalista con una concessione di dodici anni; a San Giorgio di Nogaro come operatore portuale e terminalista con una concessione (in via di definizione) di diciotto anni; a Trieste come operatore portuale tramite la Seaway (società partecipata con la Samer Shipping). Annualmente Midolini Porti movimenta oltre un milione e mezzo di tonnellate, un livello raggiunto alla luce di una crescita progressiva per una storia aziendale che ha preso il via nel 1950, quando in Friuli Venezia Giulia (ma il discorso potrebbe essere esteso a buona parte dell’Italia) vi era una grande carenza di infrastrutture.

La famiglia Midolini seppe guardare lontano avviando l’attività di estrazione e di trasporto inerti, aprendo dapprima una cava e via via altre nella periferia di Udine. Da quel momento in poi la crescita è stata costante: si passò dai cavalli ai primi autocarri e all’attività estrattiva si aggiunse quella dei sollevamenti, con le prime autogru tralicciate. Nel 1996, con la riforma portuale che di fatto ha decretato la liberalizzazione del lavoro nei porti italiani, Midolini F.lli Spa è diventata impresa portuale a San Giorgio di Nogaro, dove apre un’unità locale distaccata, seguita da un fabbricato industriale per il deposito merci. Fino ai giorni nostri, con l’apertura di una nuova unità locale a Mestre e con l’avvio di progetti inerenti la logistica interna full service. L’azienda si è dotata di un sistema di qualità che tiene su livelli elevati la gestione aziendale, coniugando in modo razionale e al tempo stesso dinamico l’organizzazione del servizio.

Nel campo dei sollevamenti, Midolini effettua il noleggio (con o senza operatore) di autogrù e piattaforme aeree ed esegue lavori di sollevamento chiavi in mano, compresi studi di fattibilità e progettazione. Quanto ai trasporti, l’attività si caratterizza soprattutto per l’esecuzione di trasporti eccezionali, grazie anche a mezzi poco diffusi tra i concorrenti come autotreni con ralle e timoni telescopici allungabili per l'esecuzione di trasporti di particolari manu-fatti anche con lunghezze di 40 metri. Della presenza nel campo della portualità si è già detto, con attività che consistono nell’imbarco/sbarco merci, nei servizi portuali in genere e nel deposito merci, grazie alla disponibilità - nei tre siti regionali - di circa 210 mila metri quadri. Uno spazio esteso nel quale sono presenti i più moderni mezzi operativi (gru mobili, carrelli elevatori, pale meccaniche e fork lift). A chiudere il cerchio è la logistica interna full service, che va assumendo un peso via via crescente. La società è già oggi presente con propri mezzi e maestranze all’interno di diverse aree produttive del Nord Italia e il radicamento è destinato a crescere negli anni a venir alla luce degli investimenti in corso.