Così le aziende guidano l’economia verso un nuovo modello di sviluppo

Non si tratta più soltanto di considerare la tutela ambientale nel momento in cui si definiscono le strategie aziendali. Né solo di attivare una o più iniziative di inclusione sociale o di adottare regole interne per minimizzare i rischi di scandali e incidenti. La sostenibilità diventa sempre più integrata con il business e questo consente di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile a 360 gradi perché l’attenzione a questi temi è anche una spinta verso una crescita senza strappi dei fondamentali economici.

Banca di Cividale

Fare non basta, occorre anche agire con criterio e rendicontare i risultati ottenuti. Questo spiega la diffusione delle B-Corp, certificazione rilasciata da B Lab (che opera in 78 Paesi) alle imprese che raggiungono un punteggio minimo relativamente alle performance ambientali e sociali. Un concetto diverso da quello di “Società Benefit”, forma giuridica che un’azienda può assumere modificando il proprio statuto. Non è escluso che le due dimensioni convivano presso la medesima impresa, come nel caso di CiviBank SpA (64 sportelli tra Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale e circa 600 dipendenti), che ha compiuto il primo passo nel 2021 con la trasformazione in Società Benefit. L’obiettivo? Perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.

Mario Crosta

Così, tra le altre cose, nello statuto sono stati indicati gli obiettivi di creare valore economico, morale e culturale per i propri soci, nonché svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale, culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la società opera. Il tutto rinnovando in chiave moderna lo stesso spirito dei fondatori, che nel 1886 diedero vita alla Banca Cooperativa di Cividale con l’obiettivo esplicito di sostenere la comunità nel suo sviluppo economico, sociale e morale.

CiviYou, Pordenone

Quindi, lo scorso anno, la banca appartenente al gruppo Sparkasse ha ottenuto la certificazione B Corp. Un riconoscimento che per la banca significa “perseguire con sempre maggior vigore gli obiettivi di creazione di valore condiviso, massimizzando il proprio impatto positivo verso dipendenti, comunità, ambiente e stakeholder”, secondo una nota dello stesso istituto. Che ricorda come un percorso di questo tipo aiuti anche la crescita sana degli economics. “Per ottenere la certificazione abbiamo definito un piano di miglioramento, con l’individuazione delle direzioni strategiche e delle azioni con obiettivi temporali di breve, medio e lungo periodo”, racconta il direttore generale Mario Crosta.

Mario Crosta e Alberta Gervasio

“CiviBank è quotidianamente impegnata a favore di uno sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso il sostegno alle iniziative culturali. È una scelta innovativa e sfidante nel settore bancario, ma necessaria: per un’azienda la sostenibilità è un fattore trainante di vantaggio competitivo. Ci impegniamo a operare secondo un paradigma imprenditoriale evoluto, che contribuisca al benessere delle persone e del pianeta”, conclude.