Corsa al fotovoltaico: record di impianti previsto nel 2023

L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che il fotovoltaico sarà un grande protagonista di questo 2023: secondo le stime, entro la fine dell’anno arriverà a coprire, insieme all’eolico, il 12,4% del fabbisogno globale. Ma questi impianti sono davvero così efficaci? E, soprattutto, qual è la convenienza per il consumatore? Partiamo col dire che nel tempo la tecnologia di questo settore è sensibilmente migliorata: se prima gli impianti fotovoltaici riuscivano a convertire circa il 15% della luce solare in energia, ora siamo passati al 20% circa (quelli ad alta efficienza raggiungono quasi il 23%), e questo si traduce ovviamente in un maggior risparmio e un più breve abbattimento dei costi per gli utenti.

Aggiungiamo poi che negli ultimi anni i prezzi per l'installazione si sono notevolmente abbassati, poiché sono diminuiti i costi per la produzione. Non solo. Stando alla Direttiva Case Green approvata dall’UE, secondo cui gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033, non c’è dubbio che un impianto fotovoltaico concorra alla valorizzazione di un immobile. Dulcis in fundo, un particolare da non trascurare: la produzione di energia green che rispetta l’ambiente. O.E. Solutions, realtà che si occupa di efficientamento energetico, ha deciso investire nella cultura del fotovoltaico coprendo in particolare i territori del Friuli-Venezia-Giulia e del Veneto (grazie a diverse collaborazioni, si estende anche a tutto il territorio nazionale). L’azienda si occupa di tutto il processo, dalla progettazione alla messa in funzione, allo svolgimento delle pratiche, affinché i clienti possano godere dei vantaggi dell’energia solare in modo semplice e veloce (lavorando sul territorio garantisce l’installazione in circa 30 giorni) ed è in grado di sfruttare tutti gli incentivi economici esistenti al fine di proporre il massimo risparmio e la massima convenienza.

Tra questi rientra anche l’ultimo bando che il Friuli-Venezia-Giulia sta promuovendo, ovvero la concessione a fondo perduto nella misura non superiore al 40% del costo totale dell’intervento; il contributo eventualmente erogato è cumulabile con la detrazione fiscale del 50% in 10 anni. Punto di forza di O.E Solutions. è il team di lavoro, professionisti altamente qualificati e appassionati in grado di offrire una consulenza personalizzata, l’analisi attenta delle richieste dei clienti e la progettazione di soluzioni su misura.

A tal proposito va citata la formula “chiavi in mano”, che comprende un servizio completo: valutazione della fattibilità, progettazione, installazione e collaudo della connessione alla rete elettrica con un iter semplificato, attraverso la gestione completa di tutta la parte burocratica, ovvero delle pratiche autorizzative e di attivazione. Velocità ma soprattutto qualità. O.E. Solutions, infatti, collabora con i migliori produttori e fornitori del settore per garantire l’affidabilità e la durata dei propri sistemi. I prodotti (pagabili tra l’altro in comode rate) vengono garantiti per 25 anni e hanno una garanzia all risk, che copre cioè qualsiasi tipo di imprevisto. Il messaggio di O.E. Solutions parla chiaro: il futuro è oggi, e rendere sostenibili i propri consumi e risparmiare in bolletta grazie all’energia solare è senz’altro un bell’incentivo a pensarla in questo modo.