Sorriso sano a ogni età, oggi si può

Nella nostra società dell’immagine sfoggiare un bel sorriso è diventata quasi una necessità. Non vale solo per i giovani. Anche le persone più mature sono ormai abituate a selfie e video da condividere sui social, e non vogliono rinunciare a opportunità e a una vita relazionale piena. Ma cosa succede se il passare del tempo, una malattia o un incidente rovinano l’integrità del sorriso?

Gabriele De Nardo ©

Non si tratta solo di una questione estetica. Dolori a denti e gengive possono portare sensazione di instabilità, perdita dei denti e conseguenti problemi di masticazione, che a loro volta possono essere la causa di disturbi come problemi di digestione, dolori ossei, mal di testa, acufeni e altro ancora. Anche le ripercussioni psicologiche di un sorriso poco attraente non sono da sottovalutare: può abbassare l’autostima e influire negativamente sulla vita sociale e di relazione.

“Se in passato il rimedio era più che altro la sostituzione dei denti naturali malati o danneggiati con una protesi mobile - le classiche dentiere dei nonni da riporre nel bicchiere sul comodino prima di andare a dormire - oggi abbiamo a disposizione ben altre soluzioni”, spiega il Direttore Sanitario di Quality Clinics, il centro odontoiatrico di Nova Gorica . “L’implantologia è progredita e ha reso disponibili protesi fisse che restituiscono ai pazienti la sensazione confortante e confortevole di riavere in bocca la propria dentatura, senza più rischio di irritazioni alle gengive o di imbarazzanti inconvenienti”.

Gli impianti dentali sono viti in titanio che fungono da radici artificiali, sulle quali vengono fissati i nuovi denti, ovvero dispositivi protesici personalizzati per soddisfare le esigenze (cliniche ed estetiche) dei pazienti, che si tratti di sostituire un solo dente o l’intera arcata.

Gabriele De Nardo ©

Tra le paure più comuni dei pazienti riguardo all’implantologia dentale c’è il presunto carattere invasivo e doloroso dell’intervento. Non è così: i progressi medici hanno reso possibile effettuare procedure rapide e con conseguenze post-operatorie meno dolorose. Il comfort dei pazienti non è un aspetto secondario: l'utilizzo di tecniche avanzate consente il raggiungimento della soluzione desiderata in tempi meno lunghi e con risultati quasi immediati. “È comunque fondamentale rivolgersi a cliniche specializzate, con personale esperto, preparato, aggiornato alle più recenti procedure per eseguire questo tipo di intervento e ottenere gli obiettivi desiderati”, sottolinea il Responsabile dei medici, che a Nova Gorica con il suo team di 26 professionisti, tra personale medico, assistenti e segreteria, in due anni ha ridato il sorriso a oltre 294 persone, tramite il metodo Quality24H.

“La procedura è più accessibile rispetto al passato”, aggiunge il Responsabile della chirurgia orale, dr Stefano Miani. “Con l’approccio a carico immediato, in particolare, è possibile tornare a godere di un sorriso nuovo in pochissimo tempo, entro le 24 ore dall’intervento”. Di norma sono necessari solo tre appuntamenti: dopo una prima visita generale, si procede con l’appuntamento con il chirurgo orale specializzato in implantologia per grandi riabilitazioni che, nel contesto della stessa visita, effettuerà indagini radiologiche e una tac 3D per verificare le condizioni del paziente e strutturare il percorso terapeutico più adatto. Se non sussistono problemi particolari, si fissa un ulteriore appuntamento per l'intervento chirurgico di implantologia. Poi, solo qualche ora dopo, è possibile installare la nuova dentatura artificiale.

L'implantologia dentale, insomma, ha cambiato il panorama della salute dentale e dell'estetica. Chiunque può beneficiare di queste procedure, basate su protocolli scientifici consolidati in uso in tutto il mondo. “Anche in presenza di condizioni ossee non ottimali, esistono soluzioni”, conclude il medico, “In questi casi il percorso è un po’ più lungo, ma attraverso la rigenerazione ossea, ovvero la ricostruzione dell’osso perso, riusciamo a restituire il sorriso con dentatura fissa anche a chi pensava non ci fosse altra soluzione che la classica dentiera”.