Oggi con gli impianti dentali si ritrova il sorriso a qualunque età

Un sorriso smagliante non è solo una questione estetica, ma anche e soprattutto un tema di salute. I problemi odontoiatrici possono infatti progredire col tempo fino alla perdita dei denti, complicando la masticazione, e causando quindi disturbi nella digestione, dolori ossei, acufeni, mal di testa, e molto altro. E anche sul piano psicologico, una dentatura trascurata riduce l’autostima, influisce negativamente sulla vita sociale e relazionale, e aumenta il rischio di soffrire di disturbi come ansia e depressione. Fortunatamente, oggi i dentisti possono fare molto per aiutarci a ritrovare il sorriso, anche quando i denti sono ormai caduti.

“L’implantologia è progredita moltissimo rispetto al passato, quando le classiche protesi mobili – le dentiere – erano l’unica soluzione”, spiega il Direttore Sanitario di Quality Clinics, il centro odontoiatrico di Nova Gorica. “Oggi si utilizzano protesi fisse che eliminano il rischio di irritazioni gengivali e imbarazzanti inconvenienti, e restituiscono al paziente la sensazione e il confort di avere in bocca la propria dentatura”.

Interventi rapidi e poco dolorosi

I moderni impianti dentali sono basati su viti al titanio che funzionano come radici artificiali, su cui si avvitano le protesi personalizzate per soddisfare le esigenze estetiche e cliniche dei pazienti. Molte persone temono che l’intervento per l’inserimento dell’impianto possa rivelarsi invasivo e doloroso, ma non è così: oggi gli interventi sono rapidi hanno un decorso post-operatorio breve e poco doloroso. E grazie alle tecniche più recenti dell’implantologia, i risultati estetici e funzionali sono quasi immediati. Questo, ovviamente, a patto di rivolgersi a cliniche specializzate, che garantiscano la presenza di personale esperto e aggiornato alle più recenti procedure di intervento.

“Con l’approccio a carico immediato, in particolare, è possibile tornare a godere di un sorriso nuovo in pochissimo tempo, entro le 24 ore dall’intervento”, sottolinea Stefano Miani, Responsabile della chirurgia orale di Quality Clinics. “Di norma tutta la procedura necessita di appena tre appuntamenti: una prima visita generale, a cui segue l’appuntamento con il chirurgo orale specializzato in implantologia per grandi riabilitazioni, che effettua le indagini necessarie a verificare le condizioni del paziente e strutturare il percorso terapeutico più adatto. Se non sussistono problemi particolari, si fissa quindi l’appuntamento per l'intervento chirurgico di implantologia. E dopo appena qualche ora è già possibile installare la nuova dentatura artificiale”.

Soluzioni anche per i casi più complessi

L'implantologia, insomma, ha ormai rivoluzionato il campo della salute e dell’estetica dentale. E si è fatta sempre più accessibile e inclusiva: chiunque può beneficiare di queste procedure, basate su protocolli scientifici consolidati in uso in tutto il mondo. “Anche in presenza di condizioni ossee non ottimali, esistono soluzioni”, assicura il Dr. Miani. “In questi casi il percorso è un po’ più lungo, ma attraverso la rigenerazione ossea, ovvero la ricostruzione dell’osso perso, riusciamo a restituire il sorriso con dentatura fissa anche a chi pensava non ci fosse altra soluzione che la classica dentiera”.



Per informazioni, consultare il sito