Effetto Covid, rinviato a Pordenone il concerto di Samuel

PORDENONE. A causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica e delle nuove restrizioni adottate dal Governo con il Decreto Festività, contenenti le nuove misure anti Covid, lo staff del Capitol, da via Mazzini, ha comunicato “con rammarico la necessità di rimandare a data da destinarsi il concerto di Samuel (nove album coi Subsonica prima dell’esperienza da solista) previsto per domenica 26 dicembre a Pordenone”.

“I biglietti acquistati rimangono validi - proseguono gli organizzatori -, al più presto aggiornamenti sulla nuova data e sulle modalità per eventuali rimborsi”.





