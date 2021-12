Il cuore di vigili del fuoco e polizia di Pordenone: donazioni di sangue e plasma durante le feste

PORDENONE. Il grande cuore dei vigili del fuoco continua a battere anche durante le festività. Sono una trentina, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato di Pordenone, che si stanno avvicendando sulle poltrone del centro trasfusionale dell'ospedale cittadino di Pordenone Santa Maria degli Angeli, per effettuare la raccolta di sangue e plasma, unendosi alla causa avviata lo scorso anno dal capo dipartimento Laura Lega e dall'ex capo del Corpo Fabio Dattilo.



L'iniziativa "Donazione in-Divisa" è nata nel 2020 a causa dell'impossibilità di accompagnare Babbo Natale nel reparto di pediatria per la consueta consegna dei regali ai più piccoli e sopperire alle costanti necessità di sangue e plasma, sensibilizzando la cittadinanza: vigili del fuoco e polizia di Stato hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai più bisognosi, dando il proprio contributo con quest'iniziativa oggi più che mai necessaria

Da martedì 21 dicembre a oggi, venerdì 24 dicembre, si stanno raccogliendo oltre 15 litri di emocomponenti tra sangue intero e plasma, individuando inoltre 2 nuovi donatori.



Nella giornata iniziale il comandante dei vigili del fuoco Giovanni Greco ha incontrato il direttore del centro trasfusionale, Andrea Bontadini, e hanno sottolineato l'importanza di queste e altre simili iniziative, indispensabili per garantire le cure ai malati ed è stato consegnato il calendario che da ormai 10 anni viene realizzato dall'Associazione vigili del fuoco di Pordenone in segno di vicinanza al centro trasfusionale e al reparto di pediatria dell'ospedale, il cui ricavato quest'anno verrà devoluto all'Associazione Scricciolo per i bambini nati prematuri.



Le quattro giornate di "Donazione in-Divisa", a fianco di Avis, Afds e Fidas, concludono questo 2021 che, nonostante il perdurare dell'emergenza Covid 19, è stato comunque ricco di iniziative:

Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Dynamo Camp, Uildm, Somsi, Associazione Scricciolo, Siamo Tutti Nati Prematuri, Operazione Mato Grosso, i contributi inviati a seguito del sisma in Croazia, sono state solo alcune delle numerose associazioni o iniziative che hanno coinvolto i pompieri della Destra Tagliamento nel 2021, rendendo l'attività di soccorso dei vigili del fuoco di Pordenone, più inclusiva e solidale.